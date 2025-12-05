Quatre directeurs nommés à la tête des aéroports de Marrakech, Tanger, Fès et Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé, vendredi, la nomination de quatre nouveaux directeurs à la tête des aéroports de Marrakech, Tanger, Fès et Agadir.

Soumia Tabeg est ainsi nommée directrice de l’aéroport de Marrakech Menara, Othmane Hassani au poste de commandant de l’aéroport Tanger Ibn Battouta, Kamal Ait Chrifa au poste de commandant de l’aéroport de Fès Saïss et Abdelmounaim Aoutoul au poste de commandant de l’aéroport d’Agadir Al Massira, indique l’ONDA dans un communiqué.

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie « Aéroports 2030 » qui vise à accompagner les grands projets nationaux, soutenir l’essor du trafic et renforcer le rôle structurant des plateformes marocaines dans la transformation du pays, fait savoir la même source.

Le paysage aéroportuaire marocain est, en effet, en plein mouvement avec l’arrivée de quatre nouveaux directeurs à la tête de ces quatre aéroports. Cette initiative reflète une volonté claire de renforcer la gouvernance opérationnelle des principaux aéroports du pays.

Ces nominations accompagnent la mise en œuvre de la stratégie « Aéroports 2030 », un cadre structurant qui place la transformation des infrastructures, l’excellence opérationnelle et l’expérience passager au cœur des priorités.

Chaque aéroport concerné porte une ambition spécifique, en lien avec les grands chantiers nationaux et l’intensification attendue du trafic aérien au cours des prochaines années.

Marrakech, première porte touristique du Royaume, avance vers une montée en capacité qui accompagne le rayonnement culturel et économique de la ville ocre.

Tanger, hub du Nord en pleine effervescence grâce à son ancrage industriel et logistique, se prépare à une nouvelle étape de croissance.

La capitale spirituelle et patrimoniale, Fès, renforce, quant à elle, son positionnement pour soutenir la montée en puissance de son attractivité.

De son côté, Agadir, vitrine balnéaire et point d’ancrage clé du Sud marocain, poursuit son essor avec une vision tournée vers un tourisme durable et premium.

L’arrivée de ces nouveaux directeurs ouvre une séquence portée par l’innovation, la performance et l’anticipation. Elle confirme aussi l’importance accordée au rôle des aéroports dans le développement économique, social et territorial du Maroc.

La stratégie « Aéroports 2030 » devient ainsi un levier majeur au service des grandes ambitions aéroportuaires nationales, avec des responsables mobilisés, des infrastructures en modernisation et une vision qui place nos aéroports aux meilleurs standards internationaux, conclut l’Office.