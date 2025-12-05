UM6P CoreLabs: une nouvelle plateforme panafricaine de recherche expérimentale

L’Université Mohammed VI Polytechnique a inauguré aujourd’hui, sur son campus de Benguerir, le UM6P CoreLabs, une infrastructure scientifique multidisciplinaire conçue pour transformer la recherche, l’innovation et la formation en Afrique.

Ce projet constitue une étape majeure dans le renforcement de la souveraineté scientifique, la création de valeur locale et l’intégration du continent dans les réseaux internationaux de production et de diffusion du savoir.

La mise en place du UM6P CoreLabs repose sur le constat que la compétitivité scientifique et industrielle dépend désormais autant de la maîtrise des infrastructures, des données et des flux analytiques que de la formation ou du financement.

Jusqu’ici, de nombreux chercheurs africains devaient s’appuyer sur des laboratoires étrangers, avec des contraintes d’accès, des délais importants et un manque de contrôle sur les données générées.

Le UM6P CoreLabs répond à ces défis en offrant un environnement intégré où toutes les étapes de la recherche – observation, expérimentation, analyse et validation – peuvent être réalisées localement, selon des standards internationaux.

L’infrastructure est organisée autour de trois plateformes d’excellence : Imagerie et Caractérisation, Biosciences et Chimie Analytique, ouvrant un accès inédit à des technologies de pointe rarement disponibles sur le continent.

Le CoreLab Imagerie et Caractérisation met à disposition des instruments uniques en Afrique, tels que le Microscope Électronique en Transmission (TEM) et le Focused Ion Beam (FIB). Ces outils permettent des analyses à l’échelle nanométrique et une exploration détaillée de la structure et de la composition des matériaux. Ils offrent des perspectives concrètes dans les domaines des matériaux avancés, de l’énergie propre, de l’agriculture de précision et de la santé, et favorisent une recherche capable de générer des connaissances directement exploitables par l’industrie et la société.

Le CoreLab Biosciences constitue une avancée majeure pour la recherche en biotechnologie et en génomique. Équipé de plateformes de séquençage à haut débit et de systèmes d’imagerie cellulaire 3D, il permet l’étude de processus biologiques complexes, du niveau cellulaire au niveau génomique, et le développement d’applications allant de la médecine de précision à la sécurité alimentaire.

Il renforce la capacité des chercheurs africains à conduire des travaux innovants, en maîtrisant localement des données biologiques stratégiques.

Le CoreLab de Chimie Analytique complète l’ensemble en offrant des outils de pointe pour la détection et l’analyse des polluants, métaux traces et substances émergentes dans l’eau, l’air, les sols et les aliments. Il transforme des données complexes en informations exploitables, mettant à disposition des chercheurs, industriels et décideurs des moyens fiables pour concevoir des solutions durables et optimiser la gestion des ressources naturelles.

Au-delà de ses équipements, le UM6P CoreLabs incarne une vision intégrée de l’écosystème scientifique, où université, recherche appliquée et industrie convergent pour générer un impact socio-économique tangible. La plateforme favorise la collaboration interdisciplinaire et internationale, et offre aux chercheurs comme aux entreprises un accès privilégié aux compétences et aux ressources nécessaires pour répondre aux défis stratégiques du continent, tout en consolidant la souveraineté scientifique et technologique du Maroc et de l’Afrique.

Conçu comme un accélérateur d’innovation et un pôle de référence continental, le UM6P CoreLabs est ouvert à la collaboration avec les universités, centres de recherche et acteurs industriels africains, dans l’objectif de transformer la production scientifique en solutions concrètes, adaptées aux priorités régionales.