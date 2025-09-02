Rentrée 2025-2026 : Christophe Lecourtier à l’école Berchet de Tanger (PHOTOS)

L’école Berchet de Tanger a rouvert ses portes pour la rentrée 2025-2026 après une importante phase de rénovation. Ce mardi 2 septembre, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a inauguré les nouveaux locaux de l’établissement, symbole du renouveau du réseau éducatif français dans le Royaume.

Rattachée à un programme immobilier d’envergure, la réhabilitation de l’école Berchet marque le retour sur son site historique. Elle accompagne également la dynamique de croissance des effectifs scolaires à Tanger, qui enregistrent une progression de 4% pour cette rentrée, dans un réseau français comptant désormais 44 établissements homologués et 49.000 élèves.