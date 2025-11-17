Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima : lancement officiel de la campagne agricole 2025/2026

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Ahmed El Bouari, a présidé le vendredi 14 novembre 2025, au niveau de la commune territoriale Ayacha dans la province Larache, le lancement officiel de la campagne agricole 2025/2026, en présence du Vice-Président du Conseil de région, du Président de la Fédération des chambres de l’agriculture, du Président de la chambre régionale d’agriculture, du Président de la COMADER, du Président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, du Directeur Général de COSUMAR, du représentant de la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances (MAMDA), des élus et des responsables centraux et régionaux du Ministère.

Ce lancement intervient après une campagne agricole 2024/2025 marquée, notamment par un déficit pluviométrique, une répartition temporelle irrégulière des précipitations, une situation aggravée par la succession des années de sècheresse durant les sept dernières campagnes et une conjoncture caractérisée par un renchérissement des coûts des intrants.

Les principales mesures et incitations au titre de l’actuelle campagne agricole

Face à des défis liés notamment à la rareté de l’eau et à la cherté des intrants agricoles et dans le cadre des efforts déployés pour la mise en œuvre de la stratégie Génération Green 2020-2030, le Ministère a pris une série de mesures et dispositions pour la réussite de l’actuelle campagne agricole, se rapportant notamment à, l’approvisionnement en facteurs de production (semences et engrais), le développement des filières agricoles, la gestion de l’eau d’irrigation, ’assurance agricole, le financement et l’accompagnement des agriculteurs.

Concernant les semences, un disponible d’environ 1,5 Millions de quintaux de semences certifiées des céréales d’automne (dont 1,2 million qx par la SONACOS), sera mobilisé à des prix de vente incitatifs et subventionnés et ce, afin de maintenir les prix à des niveaux abordables pour les agriculteurs dans toutes les régions du Royaume, avec la poursuite du soutien de l’État pour assurer la continuité du système de semences sélectionnées et protéger la productivité de toutes les parties prenantes (multiplicateurs, agriculteurs et sociétés semencières), avec le maintien de la prime de stockage.

Cette subvention a été étendue pour intégrer de nouvelles espèces de céréales, fourrages et légumineuses alimentaires (Triticale, avoine, vesce, pois fourragers, fève/féverole, lentilles et pois-chiche).

La subvention à l’utilisation des semences céréalières est de : 255 dh/quintal (q) pour le blé tendre, 235 dh/q pour le blé dur 285 dh/q pour l’orge, 180 dh/q pour Triticale et avoine, 205 dh/q pour Fève/féverole, 395 dh/q pour les lentilles et pois-chiche, 180 dh/q pour les pois fourragers et autres.

Le prix de vente subventionné maxima des semences céréalières (catégorie R2) est de : 380 dh/q pour le Blé tendre, 500 dh/q pour le Blé dur, 380 dh/q pour l’orge, 610 dh/q pour l’avoine, 510 dh/q pour Triticale, 800 dh/q pour Fève/féverole, 1.150 dh/q pour les lentilles et pois-chiche, 615 dh/q pour les pois fourragers et autres.

Ces mesures viennent en appui au renforcement de la politique de proximité à travers le renforcement et la rationalisation du réseau de distribution et le suivi quotidien des ventes.

Concernant les engrais, il est prévu l’approvisionnement du marché au titre de la campagne 2025/2026 à hauteur de 650.000 tonnes d’engrais phosphatés, au même prix de la campagne précédente ; et le maintien de l’octroi d’aides aux analyses de laboratoire (sols, eaux et plantes).

Concernant le programme national de semis direct au titre de la campagne agricole 2025/2026, il portera sur une superficie prévue de 400.600 ha, pour atteindre 1 million d’ha à horizon 2030, avec l’acquisition et la distribution de 235 semoirs de semis direct au profit des coopératives agricoles avec le renforcement de la sensibilisation et de l’accompagnement des agriculteurs pour adopter cette technique.

Concernant les céréales, poursuite du programme national d’irrigation de complément pour atteindre 1 million d’ha en 2030, en vue de contribuer à la sécurisation et à la stabilisation de la production céréalière nationale et renforcer la résilience du secteur.

En matière d’assurance agricole multirisque climatique pour les céréales, les légumineuses et les cultures oléagineuses, elle devrait couvrir une superficie d’environ 1 millions d’ha et la poursuite du programme d’assurance multirisques pour les arbres fruitiers qui devrait permettre d’assurer près de 50 000 ha.

Par ailleurs, il est prévu la poursuite de l’encouragement de l’investissement dans le secteur agricole en octroyant des incitations dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA) avec le maintien des incitations en vigueur et la mise en place de nouvelles aides pour la mise en œuvre de la stratégie Génération Green.

Le Programme de reconstitution du cheptel national

Ce nouveau programme mis en place en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi, Que Dieu L’Assiste, a démarré au mois de mai avec le recensement du cheptel national et la constitution d’une base de données nationale précise, qui a servi à l’identification des bénéficiaires de l’aide directe « Daam Kessab ».

D’une enveloppe budgétaire de 12,8 milliards de dirhams, pour la période 2025-2026, ce programme comporte : un soutien financier direct aux éleveurs pour l’acquisition des aliments de bétail ; un soutien financier direct aux éleveurs pour la préservation des femelles reproductrices ovines et caprines ; un rééchelonnement et allégement des dettes des éleveurs, en partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc ; l’organisation de campagnes de vaccination pour protéger le cheptel contre les maladies et encadrement technique des éleveurs.

Le décaissement du soutien financier direct a démarré en parallèle avec l’opération de bouclage des animaux. Il s’agit de la première tranche, composée du total du soutien financier destiné à l’acquisition de l’alimentation de bétail et de l’avance sur la prime allouée au maintien des femelles des ovins et caprins, d’un montant de 100 DH par femelle.

Visite de sites et signature de conventions

En marge de la cérémonie, le Ministre a effectué des visites de terrain à Sidi Yamani et Nkakcha, dans la région, pour voir de près les dispositifs mis en place pour accompagner les agriculteurs. Il a visité le point de vente des intrants agricoles (semences sélectionnées et engrais) de Sidi El Yamani et à Nkakcha, il a présidé la cérémonie d’inauguration d’une unité de trituration d’huile d’olive et la distribution de matériel technique d’élevage et de matériel de récolte d’olives qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’agriculture solidaire qui bénéficie à des OPA relevant de plusieurs communes territoriales.

Des conventions de partenariat ont été signées avec plusieurs coopératives de la région, portant sur la fourniture de semoirs, l’accompagnement et le conseil en matière de semis direct. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green, pour une agriculture résiliente et durable. Il vise à porter à un million d’hectares la superficie cultivée en céréales par semis direct à l’horizon 2030.