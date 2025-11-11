Tanger: signature d’un mémorandum d’entente avec Naif Al-Rajhi Investment Group

En marge de la 26ᵉ session de l’Assemblée générale d’ONU Tourisme à Riyad, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, et Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente avec le groupe saoudien Naif Al-Rajhi Investment, portant sur le développement de la Cité de la Méditerranée à Tanger, pour un investissement d’environ 250 millions de dirhams.

Identifiée parmi les projets locomotives de la feuille de route du tourisme 2023–2026, cette Cité comprendra un complexe d’animation et de loisirs haut de gamme, intégrant des composantes commerciales, culturelles et de divertissement. Ce projet contribuera à la création de 200 emplois directs et de nombreux emplois indirects, à la valorisation du littoral tangérois, et à la consolidation du positionnement de Tanger comme destination touristique internationale de premier plan, tout en renforçant le rayonnement de la région Tanger–Tétouan–Al Hoceima.

Dans ce cadre, le Département du Tourisme, à travers la SMIT, accompagnera l’investisseur afin d’assurer la bonne exécution du projet et son alignement avec la stratégie nationale de développement touristique durable.

Au-delà de cet accord, les deux parties ont convenu d’explorer de nouvelles perspectives d’investissement touristique, notamment dans le secteur de l’hôtellerie haut de gamme et d’autres segments à fort potentiel, confirmant ainsi l’intérêt croissant des opérateurs saoudiens pour le marché marocain.