Mauvais temps: suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger

Par LeSiteinfo avec MAP

Le trafic maritime entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger est suspendu jeudi à partir de 18h, en raison des conditions météorologiques défavorables qui affectent actuellement le détroit de Gibraltar, ont indiqué les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

La première traversée prévue vendredi a également été annulée, précise la même source.

L’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet) prévoit, dans la province de Cadix, des pluies et des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 70 km/h au cours de la journée.

S.L.