Météo Maroc : temps chaud ce vendredi 08 août 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 08 août 2025.

– Temps chaud sur les plaines intérieures Centre, le Sud-Est et sur l’intérieur des provinces du Sud.

– Foyers orageux avec ondées ou averses par endroits sur l’Atlas, ses versants Est et sur l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, les côtes Centre et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces du sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse sur l’Ouest et le Sud des provinces sahariennes, le Souss, les plaines Atlantiques Nord et Centre et les Haut et Moyen Atlas, et peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au nord d’Assilah et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.