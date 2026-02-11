Météo Maroc : fortes pluies et rafales de vent, vendredi et samedi, dans ces villes
De fortes pluies avec orages et risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, des pluies fortes avec orages et risque de grêle (40 à 65 mm) sont attendues de vendredi à 06h00 à samedi à la même heure dans les provinces de Al Hoceima, Khémisset, Béni Mellal, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taounate, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan et M’Diq-Fnideq, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.
Le même phénomène avec des pluviométries entre 30 et 40 mm est également prévu, à Driouch, Salé, Rabat, Kénitra, Skhirat-Témara, Fès, Moulay Yaâcoub, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khouribga, Azilal et Guercif.
Aussi, des rafales de vent fortes (70 à 85 km/h) sont prévues de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00, dans les provinces de M’Diq-Fnideq, Tinghir, Sidi Slimane, Rabat, Driouch, Jerada, Berkane, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Sidi Kacem, Salé, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Skhirat-Témara, Azilal, Béni Mellal, Errachidia, Ifrane, Khénifra, Meknès, El Hajeb, Moulay Yaâcoub, Ouezzane, Fès, Sefrou, Midelt, Boulemane, Guercif, Guelmim, Kénitra, Khémisset, Sidi Ifni, Tiznit, Al Haouz, Tanger-Assilah, Zagora, Figuig, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache et Tétouan.