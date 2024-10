Succès des agences marocaines TNC, Mediamatic et Gear9 aux African Digital Awards

Le groupe marocain composé des agences TNC, Mediamatic et Gear9 vient de connaître un mois d’octobre exceptionnel en raflant 13 récompenses majeures dans les domaines du marketing, de la communication et de la transformation digitale. Ces distinctions, obtenues lors de plusieurs événements internationaux, confirment la position de leader du groupe dans l’accompagnement des marques à l’échelle nationale et africaine.

Parmi les distinctions, cinq trophées ont été remportés lors des African Digital Awards, récompensant l’innovation et l’excellence digitale. Le groupe a notamment brillé avec des campagnes pour Marjane et inwi, ainsi que pour l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté dans la catégorie RSE. De plus, au Trophée Tilila, une campagne de Shell a été saluée pour son engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Le succès du groupe s’est également illustré à l’African Cristal Festival, où il a été primé pour des campagnes réalisées pour Addoha Afrique, Jaouda Maroc et Attijariwafa Bank, entre autres. Enfin, lors de l’EMEC Expo, dédié au e-marketing et au e-commerce, trois nouvelles distinctions ont été attribuées, couronnant des projets phygitaux et RSE.

Ces performances renforcent la volonté du groupe de continuer à innover en s’appuyant sur la créativité, la data et la technologie pour offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des entreprises, tant au Maroc qu’à l’international. Oussama Amraoui, directeur général de TNC, souligne que la clé de ce succès réside dans « une synergie entre créativité et stratégie de marque », permettant de développer des campagnes à fort impact. Hamza Berrada, directeur de Mediamatic, et Mounir Bouchiha, directeur de Gear9, ont également mis en avant l’engagement des équipes pour créer des solutions performantes et innovantes.

Avec plus de 200 experts répartis dans 15 pays, le groupe d’agences 100% marocaines continue de contribuer à la transformation digitale du Royaume, en résonance avec la Vision 2030 qui vise à faire du Maroc un hub digital en Afrique.