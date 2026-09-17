Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 17 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 17 septembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1798 – 11,8306
1 DOLLAR U.S.A. 8,8674 – 10,3054
1 DOLLAR CANADIEN 6,3402 – 7,3684
1 LIVRE STERLING 11,877 – 13,803
1 LIVRE GIBRALTAR 11,877 – 13,803
1 FRANC SUISSE 10,756 – 12,5
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3604 – 2,7432
1 DINAR KOWEITIEN 28,72 – 33,378
1 DIRHAM E.A.U. 2,4143 – 2,8057
1 RIYAL QATARI 2,4321 – 2,8265
1 DINAR BAHREINI 23,521 – 27,335
100 YENS JAPONAIS 5,6977 – 6,6217
1 RIYAL OMANI 23,032 – 26,767.
S.L.