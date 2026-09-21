Zazu devient Manza, un nom pensé pour une ambition qui dépasse le continent

Zazu, le compte professionnel en ligne destiné aux entrepreneurs et aux PME, change de nom et devient Manza. Cette nouvelle identité prend effet immédiatement sur le produit, le site internet et l’application mobile, dans les deux marchés où l’entreprise est présente : le Maroc et l’Afrique du Sud.

Fondée par Rinse Jacobs et Germain Bahri, anciens collaborateurs de Solarisbank, l’entreprise a d’abord été lancée en Afrique du Sud avant de s’implanter au Maroc cette année. Elle compte aujourd’hui plus de 1 000 entreprises clientes sur les deux marchés.

Pour les clients, aucun changement n’est à prévoir. Les comptes, soldes, cartes, identifiants et tarifs restent inchangés et aucune démarche n’est nécessaire. Les partenaires bancaires ainsi que les licences réglementaires demeurent également les mêmes.

Une nouvelle identité tournée vers l’international

Selon l’entreprise, le changement de nom répond à la volonté de construire une marque capable d’accompagner son développement au-delà de ses marchés actuels.

« Nous ne cherchions pas un nom de remplacement. Nous cherchions un nom capable de porter toute l’ambition. Un nom qui signifie quelque chose à Casablanca comme à Johannesburg, et qui fonctionne aussi à Dubaï ou à Singapour. Manza fait cela », explique Germain Bahri, cofondateur et CEO.

Le nom Manza s’inspire de « Mansa », titre porté par les souverains de l’Empire du Mali au XIVe siècle. À cette époque, les routes commerciales faisaient circuler l’or, les marchandises et le savoir à travers le continent africain, jusqu’au Moyen-Orient et au-delà. Un héritage devenu, selon l’entreprise, un symbole d’abondance et de circulation de la valeur.

« On raconte souvent cette histoire comme une histoire de richesse. Nous la lisons comme une histoire de mouvement. La valeur ne compte que lorsqu’elle circule. C’est exactement ce que nous construisons : un outil qui met en mouvement la valeur », souligne Germain Bahri.

Une implantation renforcée au Maroc

Au Maroc, Manza s’appuie sur un partenariat stratégique avec Visa et Chari Money, qui lui donnent accès à une infrastructure technologique, à une licence de paiement ainsi qu’à une expertise du marché local.

Le déploiement des cartes Visa Business se poursuit, tandis que la solution s’intègre désormais aux outils de gestion déjà utilisés par les entreprises marocaines, notamment Odoo.

Parmi les clients marocains de Manza figurent notamment Jobzyn, Auto24, Yakeey et VotreChauffeur.ma.

La plateforme rassemble plusieurs services destinés à faciliter la gestion financière des entreprises depuis une seule application :

un compte professionnel ouvert en quelques minutes et sans paperasse ;

des cartes physiques et virtuelles pour les équipes, compatibles avec Google Pay ;

une solution de facturation intégrée permettant de créer et d’envoyer une facture en moins d’une minute ;

des liens de paiement permettant aux entreprises d’être payées sans avoir à communiquer leur RIB ;

une comptabilité automatisée grâce aux intégrations avec Odoo et Xero ;

un suivi des dépenses en temps réel avec des rôles et des accès personnalisés.

« Nos clients ne nous ont pas demandé un nouveau logo, ils nous ont demandé un compte pro qui fonctionne. L’exigence était donc simple : le lundi de personne ne doit être plus compliqué à cause de ça », affirme Germain Bahri.

Plus de 1 000 entreprises clientes

Manza revendique aujourd’hui plus de 1 000 entreprises clientes réparties entre le Maroc et l’Afrique du Sud. L’ouverture d’un compte professionnel s’effectue entièrement en ligne en quelques minutes.

L’application permet notamment de gérer les cartes, les paiements, la facturation, les dépenses et les intégrations comptables depuis une même interface.

Un soutien d’investisseurs internationaux et marocains

Manza est soutenue par plusieurs fonds d’investissement internationaux, dont Ryad Ventures, Bell Ventures et Plug and Play. La société compte également parmi ses business angels des profils issus de Solarisbank, Qonto et Paymentology.

Le projet bénéficie par ailleurs du soutien de plusieurs personnalités de l’écosystème entrepreneurial marocain, parmi lesquelles Ismael Belkhayat, fondateur de Chari, Mohamed Benmansour, de Binga et Nuitée, ainsi que Youssef Koun, de Wonderful & Co.

Aucun changement pour les clients

Sur le plan pratique, l’ancien domaine get-zazu.com redirige désormais vers get-manza.com. Les anciens liens, favoris et adresses e-mail continuent de fonctionner.

L’application mobile Zazu se met également à jour automatiquement et apparaît désormais sous le nom Manza sur l’App Store et Google Play. Les clients n’ont donc pas besoin de réinstaller l’application ni de se reconnecter.

Le changement de nom marque ainsi une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, qui entend construire une solution financière destinée aux entreprises au Maroc, en Afrique du Sud et, à terme, sur d’autres marchés internationaux.