Thomas Vigneron devient DG de TotalEnergies Marketing Maroc

Le conseil d’administration du 1er septembre 2026 a nommé Monsieur Thomas Vigneron en qualité de Directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc à compter du 7 septembre 2026. Il succède à Monsieur Abdesslam Rhnimi qui a dirigé la filiale marocaine entre 2022 et 2026.

Biographie de Thomas Vigneron

Diplômé en Économie et gestion des entreprises de la Louvain School of Management (UCL), Thomas Vigneron est également titulaire d’un master de la Solvay Brussels School of Economics and Management.

Fort de plus de vingt années d’expérience internationale au sein de TotalEnergies, Thomas Vigneron a occupé des responsabilités dans les domaines de la finance, du développement commercial et du management d’entités opérationnelles. Son parcours l’a mené à occuper des fonctions en Finance à Bruxelles, en Développement Réseau aux Pays-Bas, ainsi qu’en Développement commercial à Singapour. Il a ensuite intégré les comités de direction dans les filiales de TotalEnergies au Danemark et à Bruxelles.

Basé jusqu’alors aux Émirats Arabes Unis, Thomas occupait le poste de Directeur général de TotalEnergies Marketing Middle East & Central Asia, où il dirigeait avec succès une équipe d’une centaine de collaborateurs à travers plus de 20 pays, impulsant la croissance et l’innovation dans la région.