Bourse de Casablanca: reprise de la séance de cotation

La Bourse de Casablanca informe ses clients et partenaires que les mesures correctives nécessaires ont été mises en œuvre à la suite de l’incident technique survenu le 17 septembre 2026.

Les vérifications et les tests réalisés permettent la reprise de la cotation. La séance reprendra ce vendredi 18 septembre 2026, selon les horaires habituels de négociation. Une surveillance renforcée de la plateforme sera assurée tout au long de la séance. La Bourse de Casablanca remercie l’ensemble des intervenants du marché pour leur compréhension et leur mobilisation.

S.L.