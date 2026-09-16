La Bourse de Casablanca entame ses échanges en territoire positif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,13% à 18.214,69 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,15% à 1.317,52 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,31% à 1.349,39 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, gagnait 0,1% à 1.773,23 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,14%.

S.L