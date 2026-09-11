Economie
Devises vs Dirhams : les cours du vendredi 11 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 11 septembre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2224 * 11,88
1 DOLLAR U.S.A. 8,8079 * 10,2362
1 DOLLAR CANADIEN 6,365 * 7,3972
1 LIVRE STERLING 11,907 * 13,837
1 LIVRE GIBRALTAR 11,906 * 13,836
1 FRANC SUISSE 10,824 * 12,58
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3456 * 2,726
1 DINAR KOWEITIEN 28,555 * 33,185
1 DIRHAM E.A.U. 2,398 * 2,7868
1 RIYAL QATARI 2,4162 * 2,808
1 DINAR BAHREINI 23,363 * 27,151
100 YENS JAPONAIS 5,7097 * 6,6357
1 RIYAL OMANI 22,877 * 26,587
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