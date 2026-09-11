Economie

Devises vs Dirhams : les cours du vendredi 11 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 septembre 2026 - 10:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 11 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2224 * 11,88

1 DOLLAR U.S.A. 8,8079 * 10,2362

1 DOLLAR CANADIEN 6,365 * 7,3972

1 LIVRE STERLING 11,907 * 13,837

1 LIVRE GIBRALTAR 11,906 * 13,836

1 FRANC SUISSE 10,824 * 12,58

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3456 * 2,726

1 DINAR KOWEITIEN 28,555 * 33,185

1 DIRHAM E.A.U. 2,398 * 2,7868

1 RIYAL QATARI 2,4162 * 2,808

1 DINAR BAHREINI 23,363 * 27,151

100 YENS JAPONAIS 5,7097 * 6,6357

1 RIYAL OMANI 22,877 * 26,587

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