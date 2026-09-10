La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert jeudi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,25% à 18.883,02 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,38% à 1.407,87 pts et le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,23% à 1.353,68 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,06% à 1.814,97 pts.

Mercredi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,13%.