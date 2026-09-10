Economie
La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert jeudi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,25% à 18.883,02 points (pts).
Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,38% à 1.407,87 pts et le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,23% à 1.353,68 pts.
Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,06% à 1.814,97 pts.
Mercredi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,13%.
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