Economie

La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 septembre 2026 - 10:11
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert jeudi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,25% à 18.883,02 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,38% à 1.407,87 pts et le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,23% à 1.353,68 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,06% à 1.814,97 pts.

Mercredi, le Masi avait clôturé sur un gain de 0,13%.

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