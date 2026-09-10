Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 10 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)10 septembre 2026 - 09:18
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 10 septembre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2328 * 11,8922

1 DOLLAR U.S.A. 8,7918 * 10,2176

1 DOLLAR CANADIEN 6,3659 * 7,3981

1 LIVRE STERLING 11,917 * 13,849

1 LIVRE GIBRALTAR 11,917 * 13,849

1 FRANC SUISSE 10,86 * 12,622

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3415 * 2,7211

1 DINAR KOWEITIEN 28,521 * 33,147

1 DIRHAM E.A.U. 2,3936 * 2,7818

1 RIYAL QATARI 2,4118 * 2,803

1 DINAR BAHREINI 23,32 * 27,102

100 YENS JAPONAIS 5,732 * 6,6616

1 RIYAL OMANI 22,836 * 26,54

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