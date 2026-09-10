La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,27% à 18.785,4 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,27% à 1.353,07 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,08% à 1.401,47 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a baissé de 0,32% à 1.808,1 pts.