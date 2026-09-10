L’été se prolonge à Mazagan Beach & Golf Resort

Alors que la rentrée marque la fin des vacances pour beaucoup, Mazagan Beach & Golf Resort prolonge l’esprit de l’été sur la côte Atlantique et invite à savourer encore quelques parenthèses de douceur face à l’océan.

Dans un cadre privilégié, le resort continue de proposer une expérience complète autour du bien-être, de la gastronomie, du sport et des moments à partager en famille. Les restaurants de plage restent ouverts aux clients du resort comme aux visiteurs extérieurs, offrant l’occasion de profiter pleinement du cadre balnéaire et des dernières belles journées de la saison. Le golf, les activités sportives et les expériences en plein air viennent compléter cette échappée entre terre et océan.

Le Mazagan Spa poursuit également l’enrichissement de son offre avec de nouvelles expériences et des marques internationales reconnues, pour une expérience dédiée au bien-être et à la beauté. Parmi les dernières nouveautés, 111SKIN, marque britannique de skincare haut de gamme, rejoint l’offre du Spa, aux côtés de MY.ORGANICS, marque italienne de soins capillaires professionnels formulés à partir d’ingrédients d’origine naturelle et d’extraits botaniques.

Pour accompagner cette envie de prolonger les beaux jours, Mazagan propose l’offre « Séjour Océan à Mazagan« , comprenant jusqu’à 20 % de réduction sur l’hébergement et les soins Spa, ainsi que jusqu’à 10 % sur une sélection d’activités sportives.

L’offre inclut également le petit-déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, permettant aux familles de profiter pleinement d’un séjour placé sous le signe de la détente et du partage.

A Mazagan Beach & Golf Resort, l’été ne s’arrête pas avec la rentrée. Il se prolonge au rythme de l’océan, des moments de bien-être et des expériences à vivre et à partager, le temps d’une escapade sur la côte Atlantique.