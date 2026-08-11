La Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,68% à 18.703,79 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,86% à 1.355,88 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,45% à 1.371,4 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, abandonné 0,57% à 1.816,46 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-3,05%), « Chimie » (-2,62%) et « Participation et promotion immobilières » (-2,2%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Électricité » (+0,82%), « Distributeurs » (+0,79%) et « Agroalimentaire / Production » (+0,68%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 205,77 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur CIH (41,59 MDH), Attijariwafa Bank (17,91 MDH) et Managem (17,75 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.095,87 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été enregistrés par Zellidja S.A (-6,3% à 313,9 DH), Stroc Industrie (-3,65% à 185 DH), SNEP (-3,13% à 372 DH), Alliances (-2,93% à 398 DH) et Cash Plus S.A (-2,78% à 251,8 DH).

Par ailleurs, Rebab Company (+5,99% à 95,39 DH), Balima (+5,59% à 202 DH), Réalisations Mécaniques (+4,21% à 470 DH), Maghrebail (+2,26% à 950 DH) et Label Vie (+1,32% à 4.000 DH) ont affiché les plus fortes hausses.