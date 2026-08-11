La Bourse de Casablanca démarre ses échanges en baisse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en baisse mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,10% à 18.813,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,20% à 1.364,89 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,09% à 1.378,77 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,32% à 1.820,90 pts.

Aux valeurs individuelles, Totalenergies Marketing Maroc (+3,86% à 1.589 DH), S.M Monétique (+2,20% à 535 DH), Auto Hall (+1,87% à 70,70 DH), Salafin (+1,59% à 447 DH) et Managem (+1,05% à 1.641 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Zellidja S.A (-9,55% à 303 DH), Maghreb Oxygène (-8,25% à 367 DH), BMCI (-3,58% à 593 DH), Douja Prom Addoha (-2,25% à 36,01 DH) et SMI (-1,96% à 6.500 DH) accusaient les plus fortes baisses.

S.L