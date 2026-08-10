La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,36% à 18.932,65 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,32% à 1.374,90 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, progressait de 0,48% à 1.387,51 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,10% à 1.829,28 pts.

Aux valeurs individuelles, Alliances (+3,25% à 413 DH), IB Maroc.com (+3,11% à 59 DH), Managem (+2,83% à 1.671 DH), Auto Hall (+2,32% à 69,99 DH) et Sothema (+1,92% à 372 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Sanlam Maroc (-4,24% à 2.825 DH), CTM (-3,67% à 867 DH), Lesieur Cristal (-1,45% à 312 DH), CIH (-1,41% à 347 DH) et Cash Plus S.A (-1,15% à 257 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 2,08%.

S.L.