La Bourse de Casablanca clôture sa séance dans le rouge ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,17% à 18.832,18 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,21% à 1.367,67 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,24% à 1.377,58 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,04% à 1.826,78 pts.

S.L.