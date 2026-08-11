Retraites: les raisons du retard de la réforme, selon Mohamed Chouki

Mohamed Chouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a classé la réforme des régimes de retraite parmi les grands chantiers sociaux nécessitant un traitement technique approfondi et global. L’objectif est, selon lui, d’assurer la pérennité des caisses tout en préservant les droits des bénéficiaires, loin de tout calcul électoral.

Invité de la Fondation Lafqui Tetouani, Chouki a expliqué que le dossier des retraites était resté inscrit à l’ordre du jour du gouvernement. L’évolution de la situation financière des caisses a toutefois nécessité la poursuite des travaux au sein des commissions techniques et une étude plus approfondie des différents scénarios, afin de parvenir à une réforme équilibrée et complète.

Le président du RNI a relevé que les augmentations salariales accordées aux fonctionnaires avaient entraîné une hausse des cotisations et amélioré les perspectives de la Caisse marocaine des retraites. Ces évolutions ont, selon lui, offert une marge supplémentaire permettant d’examiner plus en profondeur le modèle de réforme le mieux adapté. Il a souligné que l’objectif n’était pas d’adopter une réforme partielle ni de se limiter au rétablissement des équilibres financiers. Il s’agit plutôt d’élaborer une vision tenant compte des transformations économiques et sociales que connaît le Maroc et garantissant la pérennité du système de retraite à long terme.

Chouki a, dans ce contexte, nié que le retard pris dans la finalisation de la réforme soit lié à des considérations électorales ou à la volonté d’éviter son coût politique. Il a estimé que le dossier devait être traité « en profondeur » afin de présenter une réforme cohérente et à la hauteur des attentes des Marocains.

Il a également rattaché ce chantier à l’orientation plus large de son parti en faveur d’une protection durable du pouvoir d’achat. Il a notamment évoqué la proposition d’indexer les aides sociales directes sur l’inflation, inscrite dans le programme du RNI pour la prochaine étape. Ce dispositif permettrait d’ajuster le montant des aides lorsque l’inflation atteint certains seuils.

Mohamed Chouki a conclu que la réforme des retraites devait reposer sur une évaluation précise, la pérennité et l’équilibre. Il a assuré que le gouvernement continuerait à mettre en œuvre les engagements de son programme jusqu’à la fin de son mandat, tout en préparant les chantiers appelés à se poursuivre durant la prochaine étape.

H.M.