Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 11 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 11 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1996 – 11,8536
1 DOLLAR U.S.A. 8,84 – 10,2736
1 DOLLAR CANADIEN 6,3437 – 7,3725
1 LIVRE STERLING 11,935 – 13,871
1 LIVRE GIBRALTAR 11,935 – 13,871
1 FRANC SUISSE 10,907 – 12,675
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3542 – 2,736
1 DINAR KOWEITIEN 28,618 – 33,258
1 DIRHAM E.A.U. 2,4068 – 2,7971
1 RIYAL QATARI 2,4246 – 2,8178
1 DINAR BAHREINI 23,449 – 27,251
100 YENS JAPONAIS 5,55 – 6,45
1 RIYAL OMANI 22,961 – 26,685.
S.L
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