Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 11 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 août 2026 - 09:46
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 11 août :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1996 – 11,8536

1 DOLLAR U.S.A. 8,84 – 10,2736

1 DOLLAR CANADIEN 6,3437 – 7,3725

1 LIVRE STERLING 11,935 – 13,871

1 LIVRE GIBRALTAR 11,935 – 13,871

1 FRANC SUISSE 10,907 – 12,675

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3542 – 2,736

1 DINAR KOWEITIEN 28,618 – 33,258

1 DIRHAM E.A.U. 2,4068 – 2,7971

1 RIYAL QATARI 2,4246 – 2,8178

1 DINAR BAHREINI 23,449 – 27,251

100 YENS JAPONAIS 5,55 – 6,45

1 RIYAL OMANI 22,961 – 26,685.

S.L

A regarder aussi


Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 août 2026 - 09:46
Bouton retour en haut de la page