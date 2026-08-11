Le Crédit Agricole du Maroc renforce son accompagnement des MRE

Le Crédit Agricole du Maroc a organisé, ce 8 août à Marrakech, une rencontre avec ses clients et prospects Marocains du Monde, à l’occasion de la première édition de « CAM MDM – Racines & Horizons », dédiée à l’écoute, au dialogue et au partage autour des attentes et des aspirations des Marocains résidant à l’étranger en matière de besoins de financement des projets.

L’organisation de cet événement traduit la volonté du Crédit Agricole du Maroc de placer cette communauté au cœur de sa stratégie de proximité et d’accompagnement.

Par leur attachement au pays, leurs compétences, leurs investissements et leur rôle dans les échanges économiques et humains entre le Royaume et leurs pays de résidence, les Marocains du Monde constituent un acteur majeur du développement national et du rayonnement du pays. Convaincu de cette richesse et afin d’encourager cette dynamique vertueuse, le Crédit Agricole du Maroc entend renforcer son rôle de partenaire bancaire en proposant un accompagnement adapté et en favorisant les synergies avec les différents acteurs de l’écosystème de l’investissement.

Mohammed Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, a déclaré:

« Les Marocains du Monde entretiennent avec leur pays d’origine un lien unique, fait d’attachement, de loyauté et d’ambition. Notre ambition est de leur offrir bien plus que des services bancaires : un accompagnement de proximité, une écoute permanente et des solutions qui donnent vie à leurs projets au Maroc. Avec CAM MDM – Racines & Horizons, nous souhaitons installer un dialogue permanent et bâtir une relation durable de confiance. »

La rencontre a également permis au Crédit Agricole du Maroc de présenter son dispositif d’accompagnement bancaire dédié aux Marocains du Monde, à travers une offre couvrant les besoins des particuliers, des professionnels et des entreprises, ainsi que son expertise dans le financement des projets d’investissement, notamment dans le secteur agricole et agro-industriel.

Témoignant de son expérience, un client MDM présent a exprimé :

« Le Crédit Agricole du Maroc n’a pas été pour nous un simple financeur, mais un véritable partenaire. Il nous a accompagnés, facilité les démarches et cru en notre projet dès le premier jour. L’investissement ne nécessite pas uniquement un financement; il a besoin d’un véritable partenaire capable d’accompagner l’investisseur sur le chemin de la réussite. Aujourd’hui, nous travaillons sur un projet solide, qui crée des emplois au Maroc, contribue au développement de l’agriculture et de l’industrie marocaines et participe au renforcement des exportations du Royaume. Cette réussite n’aurait pas été possible aussi facilement sans le soutien et l’accompagnement du Crédit Agricole du Maroc ».

Les échanges ont favorisé un dialogue direct entre les Marocains du Monde présents, les responsables du Crédit Agricole du Maroc ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et acteurs de l’écosystème de l’investissement. Ils ont mis en lumière les attentes d’une communauté profondément attachée à son pays d’origine, désireuse de bénéficier d’un service bancaire toujours plus fluide, personnalisé et innovant.

À travers « CAM MDM – Racines & Horizons », le Crédit Agricole du Maroc réaffirme son engagement auprès de cette communauté et confirme son ambition de contribuer pleinement à la dynamique nationale visant à renforcer les liens entre notre pays et ses citoyens établis à l’étranger, tout en les accompagnant par le conseil et les solutions de financement dans la réalisation de leurs projets et leur contribution au développement économique du Royaume.