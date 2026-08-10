Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 10 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 10 août :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2057 – 11,8607
1 DOLLAR U.S.A. 8,8308 – 10,2628
1 DOLLAR CANADIEN 6,3294 – 7,3558
1 LIVRE STERLING 11,915 – 13,847
1 LIVRE GIBRALTAR 11,915 – 13,847
1 FRANC SUISSE 10,926 – 12,698
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3515 – 2,7329
1 DINAR KOWEITIEN 28,593 – 33,229
1 DIRHAM E.A.U. 2,4043 – 2,7941
1 RIYAL QATARI 2,4224 – 2,8152
1 DINAR BAHREINI 23,424 – 27,222
100 YENS JAPONAIS 5,5726 – 6,4762
1 RIYAL OMANI 22,937 – 26,657.
S.L.
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