La Bourse de Casablanca démarre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,82% à 18.631,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,58% à 1.349,48 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 1,27% à 1.368,92 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,6% à 1.800,18 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,82%.