La Bourse de Casablanca débute en hausse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,24% à 18.373,45 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,23% à 1.333,49 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,66% à 1.354,1 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,24% à 1.785,38 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,48%.