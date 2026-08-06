La Bourse de Casablanca finit en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse, jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,82% à 18 .479,44 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,85% à 1.341,75 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 0,49% à 1.351,81 pts.

À contre‑courant, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a cédé 0,01% à 1.789,42 pts.