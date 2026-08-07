La Bourse de Casablanca gagne du terrain à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gagné du terrain, vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 2,08% à 18.864,02 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions ont gagné 2,15% chacun à 1.370,55 pts et 1.380,92 pts, respectivement.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est, quant à lui, adjugé 2,12% à 1.827,42 pts.