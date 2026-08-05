Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 05 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 août 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 05 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1978 – 11,8514

1 DOLLAR U.S.A. 8,8414 – 10,2752

1 DOLLAR CANADIEN 6,2821 – 7,3009

1 LIVRE STERLING 11,899 – 13,829

1 LIVRE GIBRALTAR 11,899 – 13,829

1 FRANC SUISSE 10,932 – 12,704

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3544 – 2,7362

1 DINAR KOWEITIEN 28,585 – 33,221

1 DIRHAM E.A.U. 2,4071 – 2,7975

1 RIYAL QATARI 2,4254 – 2,8188

1 DINAR BAHREINI 23,452 – 27,256

100 YENS JAPONAIS 5,6072 – 6,5164

1 RIYAL OMANI 22,965 – 26,689.

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