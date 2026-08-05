Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 05 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 05 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1978 – 11,8514
1 DOLLAR U.S.A. 8,8414 – 10,2752
1 DOLLAR CANADIEN 6,2821 – 7,3009
1 LIVRE STERLING 11,899 – 13,829
1 LIVRE GIBRALTAR 11,899 – 13,829
1 FRANC SUISSE 10,932 – 12,704
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3544 – 2,7362
1 DINAR KOWEITIEN 28,585 – 33,221
1 DIRHAM E.A.U. 2,4071 – 2,7975
1 RIYAL QATARI 2,4254 – 2,8188
1 DINAR BAHREINI 23,452 – 27,256
100 YENS JAPONAIS 5,6072 – 6,5164
1 RIYAL OMANI 22,965 – 26,689.
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