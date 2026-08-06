Economie
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 06 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 06 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2015 – 11,8557
1 DOLLAR U.S.A. 8,8362 – 10,2692
1 DOLLAR CANADIEN 6,3057 – 7,3283
1 LIVRE STERLING 11,892 – 13,82
1 LIVRE GIBRALTAR 11,892 – 13,82
1 FRANC SUISSE 10,931 – 12,703
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3528 – 2,7344
1 DINAR KOWEITIEN 28,592 – 33,228
1 DIRHAM E.A.U. 2,4057 – 2,7959
1 RIYAL QATARI 2,4241 – 2,8171
1 DINAR BAHREINI 23,439 – 27,239
100 YENS JAPONAIS 5,5975 – 6,5053
1 RIYAL OMANI 22,951 – 26,673.
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