Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 06 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)6 août 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 06 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2015 – 11,8557

1 DOLLAR U.S.A. 8,8362 – 10,2692

1 DOLLAR CANADIEN 6,3057 – 7,3283

1 LIVRE STERLING 11,892 – 13,82

1 LIVRE GIBRALTAR 11,892 – 13,82

1 FRANC SUISSE 10,931 – 12,703

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3528 – 2,7344

1 DINAR KOWEITIEN 28,592 – 33,228

1 DIRHAM E.A.U. 2,4057 – 2,7959

1 RIYAL QATARI 2,4241 – 2,8171

1 DINAR BAHREINI 23,439 – 27,239

100 YENS JAPONAIS 5,5975 – 6,5053

1 RIYAL OMANI 22,951 – 26,673.

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