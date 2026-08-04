Economie
Devises vs Dirham : les cours du mardi 04 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 04 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1906 – 11,8432
1 DOLLAR U.S.A. 8,8522 – 10,2876
1 DOLLAR CANADIEN 6,2992 – 7,3206
1 LIVRE STERLING 11,892 – 13,82
1 LIVRE GIBRALTAR 11,892 – 13,82
1 FRANC SUISSE 10,93 – 12,702
1 RIYAL SAOUDIEN 2,357 – 2,7392
1 DINAR KOWEITIEN 28,597 – 33,235
1 DIRHAM E.A.U. 2,4101 – 2,8009
1 RIYAL QATARI 2,4281 – 2,8219
1 DINAR BAHREINI 23,48 – 27,288
100 YENS JAPONAIS 5,6148 – 6,5252
1 RIYAL OMANI 22,993 – 26,721.
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