Economie

Devises vs Dirham : les cours du mardi 04 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 août 2026 - 09:09
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 04 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1906 – 11,8432

1 DOLLAR U.S.A. 8,8522 – 10,2876

1 DOLLAR CANADIEN 6,2992 – 7,3206

1 LIVRE STERLING 11,892 – 13,82

1 LIVRE GIBRALTAR 11,892 – 13,82

1 FRANC SUISSE 10,93 – 12,702

1 RIYAL SAOUDIEN 2,357 – 2,7392

1 DINAR KOWEITIEN 28,597 – 33,235

1 DIRHAM E.A.U. 2,4101 – 2,8009

1 RIYAL QATARI 2,4281 – 2,8219

1 DINAR BAHREINI 23,48 – 27,288

100 YENS JAPONAIS 5,6148 – 6,5252

1 RIYAL OMANI 22,993 – 26,721.

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