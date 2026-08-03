La Bourse de Casablanca finit la séance de ce lundi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,18% à 17.876,25 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,24% à 1.320,67 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,13% à 1.279,26 pts.

Dans le même sillage, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a gagné 0,73% à 1.767,22 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des gains respectifs de 0,11% à 17.147,31 pts et de 0,12% à 15.394,17 pts.

S.L.