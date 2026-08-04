La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 1,05% à 18.063,39 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est bonifié de 0,16% à 1.322,82 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 2,28% à 1.308,4 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est apprécié de 0,41% à 1.774,46 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des gains respectifs de 1,13% à 17.340,43 pts et de 1,27% à 15.589,52 pts.