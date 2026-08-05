La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,63% à 18.176,46 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,02% à 1.322,57 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 1,71% à 1.330,76 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,02% à 1.774,12 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,05%.