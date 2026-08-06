Les quatre grandes priorités du PLF 2027

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2027 fixe quatre grandes priorités, conformément aux Hautes Orientations contenues dans le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, selon la note d’orientation dudit PLF adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels.

Il s’agit de la consolidation des acquis économiques pour renforcer la position du Maroc parmi les nations émergentes, la mise à niveau globale des espaces territoriaux et la résorption des disparités sociales et spatiales selon une approche de développement territorial intégré, la poursuite du renforcement des piliers de l’État social et des grandes réformes structurelles et la préservation des équilibres des finances publiques, fait savoir la note.

“Le projet de loi de finances pour l’année 2027 s’inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis et de la poursuite de la mobilisation des financements nécessaires pour tous les chantiers engagés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve », souligne la même source.

Et de poursuivre que le PLF s’inscrit aussi dans le droit fil de la Vision Royale pour un modèle économique, social et environnemental renouvelé, adapté aux exigences de développement du Maroc, répondant aux attentes des Marocains et garantissant aux générations futures le droit à un avenir meilleur.

Ce modèle est fondé sur le réalisme et la conciliation optimale entre les ambitions et les moyens, à même d’assurer la pérennité de l’équilibre des finances publiques, explique-t-on.

Par ailleurs, la note d’orientation indique que les élections législatives, prévues le 23 septembre prochain, constituent une échéance charnière pour la consécration de la crédibilité de la pratique politique et le renouvellement de la confiance entre le citoyen et les institutions élues.

Ces élections marquent également une nouvelle étape dans la consolidation du projet sociétal conduit par Sa Majesté le Roi, ainsi qu’un jalon supplémentaire dans la dynamique continue de l’essor du Royaume, fait remarquer la note.