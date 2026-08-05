La Bourse de Casablanca gagne du terrain à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gagné du terrain, mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 1,48% à 18.329,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,58% à 1.330,43 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 2,81% à 1.345,23 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a, pour sa part, avancé de 0,86% à 1.789,65 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des gains respectifs de 0,96% à 17.503,78 pts et de 1,15% à 15.770,58 pts.