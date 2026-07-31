La Bourse de Casablanca finit en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,59% à 17.843,7 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,75% à 1.317,55 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,69% à 1.277,66 pts.

S.L.