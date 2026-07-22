La Bourse de Casablanca gagne du terrain mercredi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gagné du terrain, mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 0,23% à 17.717,78 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,11% à 1.311,46 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est apprécié de 0,57% à 1.265,44 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a également progressé, de 0,06% à 1.748,29 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des gains respectifs de 0,21% à 17.035,59 pts et 0,26% à 15.265,97 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (+1,63%), « Electricité » (+1,14%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (+0,96%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Boissons » (-4,35%), « Agroalimentaire/Production » (-2,77%) et « Chimie » (-2,61%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont porté sur plus de 115,4 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés, en volume de titres échangés, par CIH (48,4 millions de titres), Marsa Maroc (22,38 millions de titres) et TGCC (7,59 millions de titres).

La capitalisation boursière a dépassé 1.016,13 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, la Société Métallurgique d’Imiter (+4,77% à 6.299 DH), BMCI (+4,61% à 608 DH), Fenie Brossette (+4,09% à 278,50 DH), Balima (+2,11% à 194 DH) et Ciments du Maroc (+1,95% à 969 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les plus fortes baisses ont été accusées par la Société des Boissons du Maroc (-5,59% à 2.011 DH), M2M Group (-4% à 360 DH), Salafin (-3,36% à 430 DH), Cartier Saada (-3,14% à 23,10 DH) et Snep (-3% à 304 DH).

S.L