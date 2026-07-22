Maroc Telecom : plus de 77 millions de clients au S1 2026

Le parc du groupe Maroc Telecom s’est établi à plus de 77 millions de clients au premier semestre de 2026, en hausse de 2,9% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette évolution est tirée principalement par la croissance aussi bien du parc des filiales Moov Africa que des parcs Haut Débit Mobile au Maroc, explique le groupe dans un communiqué.

Au Maroc, le parc Mobile a atteint près de 18,52 millions de clients, tandis que le parc Fixe s’est situé à environ 1,63 million de lignes au premier semestre de cette année.

Pour sa part, le parc Haut Débit compte plus de 1,41 million d’abonnés.

À l’international, le parc Mobile se répartit sur la Côte d’Ivoire (12.942.000), Burkina Faso (8.434.000), Tchad (7.725.000), Mali (7.149.000), Bénin (4.744.000), Niger (4.697.000), Togo (4.411.000), Mauritanie (2.767.000), Gabon (1.617.000) et Centrafrique (448.000).

Le parc Fixe, lui, se chiffre à 308.000 abonnés, répartis sur le Mali (153.000), le Burkina Faso (74.000), le Gabon (74.000) et la Mauritanie (7.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 364.000 clients.