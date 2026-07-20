La Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note négative lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,22% à 17.539,62 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,11% à 1.301,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,06% à 1.243,72 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,22% à 1.748,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des gains respectifs de 0,41% à 17.051,3 pts et de 0,29% à 15.161,59 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-3,61%), « Transport » (-2,48%) et « Pétrole et gaz » (-2,12%) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les secteurs « Électricité » (+0,88%), « Télécommunications » (+0,67%) et « Sylviculture et papier » (+0,56%) ont signé les meilleures performances.

Les échanges ont dépassé 87,9 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur CIH (16,1 MDH), Attijariwafa Bank (11,05 MDH) et TGCC (9,11 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.002,84 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus forts replis ont été enregistrés par Sanlam Maroc (-5,51% à 2.881 DH), Microdata (-4,94% à 712 DH), Réalisations Mécaniques (-4,01% à 450 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-3,69% à 1.435 DH) et Delta Holding (-3,64% à 53 DH).

Contre-tendance, Rebab Company (+6% à 93,29 DH), Balima (+5,99% à 199,9 DH), Involys (+5,79% à 128 DH), Sonasid (+2,94% à 1.999 DH) et Jet Contractors (+2,9% à 2.058 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

S.L