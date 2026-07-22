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Devises vs Dirham : les cours du mercredi 22 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 22 juillet.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1561 – 11,8031
1 DOLLAR U.S.A. 8,8995 – 10,3427
1 DOLLAR CANADIEN 6,3185 – 7,3431
1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845
1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845
1 FRANC SUISSE 10,961 – 12,739
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3712 – 2,7558
1 DINAR KOWEITIEN 28,694 – 33,348
1 DIRHAM E.A.U. 2,4229 – 2,8159
1 RIYAL QATARI 2,4414 – 2,8372
1 DINAR BAHREINI 23,606 – 27,434
100 YENS JAPONAIS 5,4555 – 6,3401
1 RIYAL OMANI 23,116 – 26,864
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