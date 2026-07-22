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Devises vs Dirham : les cours du mercredi 22 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)22 juillet 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 22 juillet.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1561 – 11,8031

1 DOLLAR U.S.A. 8,8995 – 10,3427

1 DOLLAR CANADIEN 6,3185 – 7,3431

1 LIVRE STERLING 11,913 – 13,845

1 LIVRE GIBRALTAR 11,913 – 13,845

1 FRANC SUISSE 10,961 – 12,739

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3712 – 2,7558

1 DINAR KOWEITIEN 28,694 – 33,348

1 DIRHAM E.A.U. 2,4229 – 2,8159

1 RIYAL QATARI 2,4414 – 2,8372

1 DINAR BAHREINI 23,606 – 27,434

100 YENS JAPONAIS 5,4555 – 6,3401

1 RIYAL OMANI 23,116 – 26,864

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