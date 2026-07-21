La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine mardi, son indice phare, le MASI, s’adjugeant 0,92% à 17.701,39 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,94% à 1.313,38 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, progressait de 1,1% à 1.257,45 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, se bonifiait de 0,7% à 1.760,3 pts.

Aux valeurs individuelles, SMI (+6,64% à 6.292 DH), Microdata (+5,2% à 749 DH), Med Paper (+5,01% à 26,4 DH), Delta Holding (+3,75% à 54,99 DH) et Label’Vie (+3,52% à 3.646 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Zellidja (-8,89% à 164 DH), M2M Group (-3,73% à 361 DH), SGTM (-0,29% à 688 DH), SNEP (-0,29% à 313,1 DH) et S2M (-0,2% à 473,05 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,22%.