Samsung dévoile les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, deux montres dopées à l’IA

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui les toutes nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, ouvrant une nouvelle ère du bien-être au quotidien, où les utilisateurs peuvent accéder à des informations de santé approfondies et pertinentes simplement en portant ces appareils.

Pour accompagner un port continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Samsung introduit de puissantes innovations qui maximisent le confort tout en faisant progresser les performances, avec la plus grande batterie et l’écran le plus lumineux jamais proposés sur une Galaxy Watch, ainsi que la plateforme Snapdragon Wear® Elite. Véritable porte d’entrée vers une intelligence santé alimentée par l’IA, cette nouvelle gamme premium transforme des données biométriques complexes en recommandations personnalisées et exploitables, couvrant l’ensemble des dimensions de la santé de l’utilisateur.

La Galaxy Watch9 et la Galaxy Watch Ultra2 intègrent la plateforme Snapdragon Wear® Elite, ainsi que la batterie offrant la plus grande capacité et l’écran le plus lumineux jamais proposés sur cette gamme.

« Chez Samsung, nous nous engageons à aider chacun à mieux vivre. Nous voulons rendre aussi fluide que possible le passage d’une prise en charge réactive à une approche préventive. En intégrant les appareils du quotidien à notre échelle mondiale, nous construisons une expérience de santé profondément connectée », a déclaré TM Roh, directeur général, président et responsable de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. « Les nouvelles Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 représentent une avancée majeure dans la vision santé de Samsung. En assurant un suivi continu des données de santé depuis le poignet, ces nouvelles montres agissent comme de véritables compagnons bien-être, transformant les signes vitaux du quotidien en informations proactives et concrètes, tout en fournissant des alertes en temps utile. »

Galaxy Watch Ultra2 : stimuler les ambitions et atteindre des performances de pointe grâce à un matériel inégalé et à un suivi sportif spécialisé

La nouvelle Galaxy Watch Ultra2 de 47 mm en gris titane.

La Galaxy Watch Ultra2 est la Galaxy Watch la plus puissante et la plus avancée jamais conçue par Samsung. Elle a été pensée pour les aventures extrêmes en plein air et pour les utilisateurs en quête de hautes performances, qui exigent une autonomie longue durée, une robustesse fiable, un suivi précis et une surveillance continue de la santé dans des conditions extrêmes.

Les modes de suivi dédiés aux sports outdoor de la Galaxy Watch Ultra2 aident les utilisateurs à se dépasser tout en restant en sécurité. La fonctionnalité Trail Run suit en détail l’élévation, la progression dans les montées et l’impact du terrain, afin d’aider les utilisateurs à mieux gérer leur rythme et à réduire le risque de blessure. Elle fournit également des conseils d’hydratation en temps réel grâce à Nutrition Alert, une nouvelle fonctionnalité qui vient compléter Sweat Loss. En estimant la perte hydrique en fonction du poids corporel, elle indique quand s’hydrater et en quelle quantité, afin d’aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de course.

La Galaxy Watch Ultra2 affiche des données détaillées sur les courses en sentier grâce à son écran d’une netteté exceptionnelle, pouvant atteindre 5 000 nits.



La Galaxy Watch Ultra2 prend également en charge la plongée professionnelle. Certifiée IP69K, 10 ATM et EN13319, elle ne se contente pas d’être résistante à l’eau et à la poussière, elle est prête pour la plongée. Dès que l’utilisateur entre dans l’eau, elle peut suivre automatiquement des données de plongée en temps réel directement depuis le poignet, comme la profondeur, la durée et la température de l’eau.

Par ailleurs, les utilisateurs pourront accéder à des fonctions de plongée avancées, notamment le suivi de la vitesse de montée et de descente ainsi que les limites de sécurité, via l’application exclusive Ultra2 Diving, attendue plus tard dans l’année. Développées avec Mares, la marque mondiale de référence en équipements de plongée, ces fonctionnalités

renforcent considérablement les capacités de la montre dans cet univers.

Dès que l’utilisateur entre dans l’eau, la Galaxy Watch Ultra2 suit automatiquement et en temps réel les données de plongée, telles que la profondeur, la durée et la température de l’eau.

Pour alimenter ces fonctionnalités sport et santé de niveau professionnel, la Galaxy Watch Ultra2 s’appuie sur des performances matérielles inédites. Elle est équipée d’une impressionnante batterie de 800 mAh, soit une capacité augmentée de 35 % par rapport au précédent modèle Ultra.

Animée par la plateforme Snapdragon Wear Elite, elle établit une nouvelle référence en matière de puissance, de rapidité et de précision du suivi GPS au sein de la gamme Ultra. Son écran élargi donne également naissance à la première smartwatch au monde offrant une luminosité de 5 000 nits, pour une visibilité cristalline même en plein soleil.

La Galaxy Watch Ultra2 conserve son boîtier en titane résistant aux chocs, garantissant une robustesse à toute épreuve, tout en introduisant un confort et une stabilité améliorés pour convenir à un public plus large et plus diversifié. Malgré une batterie nettement plus grande, la Galaxy Watch Ultra2 adopte un design plus fin et innovant, qui s’adapte avec fluidité aussi bien aux activités sportives et outdoor qu’à un usage quotidien.

Une refonte interne avancée permet de réduire l’épaisseur de l’appareil de 12 % par rapport à la génération précédente. Associée à des bracelets plus légers et plus souples, la Galaxy Watch Ultra2 offre un port continu 24/7, un suivi biométrique d’une grande précision et un confort exceptionnel.

Galaxy Watch9 : le bien-être au quotidien avec un confort durable et une batterie endurante

La Galaxy Watch9 est disponible avec des bracelets proposés dans différents matériaux et coloris, notamment en silicone souple et en tissu léger.

La Galaxy Watch9 se positionne comme le compagnon santé du quotidien par excellence. Elle a été conçue pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être, qui souhaitent adopter de meilleures habitudes grâce à un suivi continu et fluide de leur activité et de leur sommeil.

Polyvalente, cette montre transforme les biomarqueurs personnels en informations de santé exploitables, permettant aux utilisateurs de gérer leur routine quotidienne plus facilement, simplement en la portant.

Pour assumer pleinement son rôle de compagnon santé, la Galaxy Watch9 s’appuie sur un matériel puissant et un design extrêmement confortable. Elle est dotée d’un boîtier en aluminium à la fois léger et résistant, qui conserve la silhouette coussin emblématique de la Galaxy Watch, tout en étant spécifiquement affinée pour offrir un ajustement plus naturel et plus proche du poignet.

Associée à une large gamme de bracelets interchangeables au toucher doux, la Galaxy Watch9 assure un confort remarquable tout au long de la journée, permettant un port continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indispensable pour recueillir des données de santé précises et cohérentes.

Cette portabilité exceptionnelle repose sur une nouvelle génération d’innovations internes. La nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite donne à la Galaxy Watch9 un gain significatif en vitesse et en efficacité, pour un suivi de la santé fluide et sans ralentissement.

Sa batterie efficiente de 390 mAh garantit un suivi fiable, de jour comme de nuit. En outre, son superbe écran de 3 000 nits assure une lisibilité optimale et une visibilité nette dans toutes les conditions d’éclairage, permettant aux utilisateurs de consulter leur état de santé en un coup d’œil.

Santé alimentée par l’IA : des analyses complètes et exploitables

Au cœur des Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 se trouvent les fonctionnalités de santé alimentées par l’IA de Samsung.

Le capteur BioActive de la Galaxy Watch capture en continu des données biométriques liées aux habitudes de vie de l’utilisateur, afin de développer une compréhension approfondie de son état de santé. La Galaxy Watch traduit ensuite ces données biométriques complexes en recommandations simples et proactives, pour aider les utilisateurs à comprendre non seulement ce qui se passe dans leur corps, mais aussi les mesures à prendre ensuite.

Ces nouvelles capacités, disponibles à la fois sur la Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9, font progresser la vision de Samsung en matière de soins préventifs, en combinant les données du quotidien à plusieurs années de recherches cliniques rigoureuses menées avec des universités et des institutions médicales de renommée mondiale.

Sur cette base, la Galaxy Watch est conçue pour fournir des conseils santé plus précis et plus pertinents autour de piliers essentiels comme le sommeil, l’activité, la santé cardiovasculaire et la récupération.

Vitals : surveille de manière proactive les constantes personnelles de l’utilisateur pendant le sommeil et émet des alertes fluides en cas d’écarts significatifs.

: surveille de manière proactive les constantes personnelles de l’utilisateur pendant le sommeil et émet des alertes fluides en cas d’écarts significatifs. Heart Health Score : permet de comprendre facilement le bien-être cardiovasculaire grâce à un score simple, exploitable, accompagné de recommandations personnalisées sur le mode de vie.

: permet de comprendre facilement le bien-être cardiovasculaire grâce à un score simple, exploitable, accompagné de recommandations personnalisées sur le mode de vie. Daily Cardio Load : optimise l’entraînement en proposant des conseils adaptés sur le volume d’exercice et les besoins estimés en récupération.

: optimise l’entraînement en proposant des conseils adaptés sur le volume d’exercice et les besoins estimés en récupération. Fitness Index : offre une vision globale de la condition physique, avec des objectifs personnalisés pour améliorer les performances au quotidien.

: offre une vision globale de la condition physique, avec des objectifs personnalisés pour améliorer les performances au quotidien. Hearing : protège la santé auditive sur le long terme grâce à des alertes en cas de niveaux sonores dangereux et à des rapports détaillés.

Grâce à ces fonctionnalités, les utilisateurs bénéficient d’analyses intelligentes et personnalisées qui les aident à gérer plus facilement leur bien-être sur le long terme et à atteindre leurs objectifs.

Les fonctionnalités de la Galaxy Watch incluent Vitals, qui alerte les utilisateurs en cas de variations importantes de leurs données de santé.

Des collections de bracelets pensées pour chaque style de vie

Une smartwatch doit être aussi unique que son utilisateur. C’est pourquoi la Galaxy Watch Ultra2 comme la Galaxy Watch9 proposent une grande variété de bracelets adaptés à tous les styles de vie.

Parce qu’une performance d’élite exige le bon équipement au bon moment, Samsung propose une collection spécialisée de bracelets pour Ultra. Qu’il s’agisse d’affronter un terrain accidenté, de plonger en profondeur ou de se rendre à une réunion professionnelle, les utilisateurs peuvent choisir le bracelet parfaitement adapté à leur usage et à leur environnement, en conciliant fonctionnalité optimale et style.

Les utilisateurs peuvent choisir parmi les options suivantes :

Marine Band : un bracelet en silicone encore plus léger et respirant, conçu pour les aventures de longue durée et les conditions extrêmes.

: un bracelet en silicone encore plus léger et respirant, conçu pour les aventures de longue durée et les conditions extrêmes. PeakForm Band : un bracelet en matériau hybride offrant une finition premium, optimisée pour l’élégance comme pour la performance sportive.

: un bracelet en matériau hybride offrant une finition premium, optimisée pour l’élégance comme pour la performance sportive. Trail Band : un bracelet classique en tissu, doté d’une respirabilité améliorée et d’un ajustement supérieur pour un confort durable, même lors d’activités outdoor exigeantes comme la course.

Pensée pour offrir une liberté d’expression maximale, la nouvelle collection élargie de bracelets Watch9 permet aux utilisateurs d’affirmer leur style personnel et de personnaliser leur look. Grâce à de nouveaux matériaux innovants et à un large éventail de couleurs, ces bracelets optimisent le confort dans de nombreuses situations, des entraînements intensifs aux activités de tous les jours.

Les options disponibles sont les suivantes :

Sports Band : un bracelet plus fin et plus souple, conçu pour offrir un confort optimal et une transition fluide entre le sport et la vie quotidienne.

: un bracelet plus fin et plus souple, conçu pour offrir un confort optimal et une transition fluide entre le sport et la vie quotidienne. Misty Band : conçu en silicone doux premium, ce bracelet enveloppe le poignet de façon sécurisée pour un maintien stable, sans rebond. Avec ses subtiles teintes bicolores, il apporte une touche sophistiquée qui complète facilement le style quotidien de l’utilisateur.

: conçu en silicone doux premium, ce bracelet enveloppe le poignet de façon sécurisée pour un maintien stable, sans rebond. Avec ses subtiles teintes bicolores, il apporte une touche sophistiquée qui complète facilement le style quotidien de l’utilisateur. Fabric Band : un bracelet léger et respirant, idéal au quotidien, offrant un confort maximal, y compris pendant le sommeil.

Un accès rapide au diagnostic et bien plus

La Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9 s’accompagnent également d’avantages exclusifs sous forme d’essais gratuits à des services par abonnement :

Essai gratuit de 60 jours à Strava : les utilisateurs peuvent commencer à s’entraîner avec l’une des communautés sportives les plus actives au monde, qui rassemble 195 millions de personnes actives dans 185 pays, suivant chacun de leurs efforts et s’encourageant mutuellement. Mais Strava va au-delà de l’entraînement. Les utilisateurs peuvent aussi se connecter à leur communauté et découvrir de nouveaux itinéraires de course en suivant leurs séances directement sur leur montre, puis en ouvrant l’application Strava sur leur téléphone. Pour activer l’essai gratuit, il suffit d’ouvrir l’application mobile Strava, d’accéder aux Paramètres, puis de toucher l’offre Samsung.

Essai gratuit de 2 mois à iFIT : les utilisateurs peuvent explorer des destinations du monde entier avec les coachs d’élite iFIT et suivre leurs entraînements directement sur leur montre. Pour activer l’essai gratuit, il suffit d’ouvrir l’application Samsung Health sur leur téléphone mobile et de toucher la promotion dans le menu Paramètres.

Disponibilité

Aux côtés de la nouvelle série Galaxy Z, la Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9 étendent l’écosystème IA de Samsung, en apportant des expériences de compagnon intelligent sur tous les formats, du poignet à la poche jusqu’à la maison.

La Galaxy Watch Ultra2 sera disponible en 47 mm, tandis que la Galaxy Watch9 sera proposée en deux tailles, 40 mm et 44 mm.

Les utilisateurs de la Galaxy Watch Ultra2 auront le choix entre les coloris Titanium Silver et Titanium Gray. De son côté, la Galaxy Watch9 en 40 mm sera disponible en Cream et Graphite, tandis que la Galaxy Watch9 en 44 mm sera proposée en Graphite et Silver.

La Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9 seront disponibles à partir du 23 juillet 2026 avec un bracelet offert auprès des revendeurs Samsung et magasins agréés ainsi que sur Samsung.com.

Pour en savoir plus sur la Galaxy Watch Ultra2 et la Galaxy Watch9, veuillez consulter : Samsung Global Newsroom ou Samsung.com.