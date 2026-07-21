Casablanca se refait une beauté : 15 millions de dirhams mobilisés

La Commune de Casablanca a mobilisé une enveloppe budgétaire de près de 15 millions de dirhams pour lancer un vaste projet de réhabilitation et de peinture des façades des bâtiments. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le paysage urbain et à relooker la capitale économique, en particulier dans les quartiers densément peuplés et très fréquentés.

Afin d’accélérer la réalisation du projet et d’en garantir l’efficacité, la Commune a confié les travaux à trois entreprises spécialisées. Chacune d’entre elles a obtenu un marché d’une valeur de cinq millions de dirhams et devra entamer les opérations de peinture et de réhabilitation dans les zones concernées.

Casablanca Aménagement, la société de développement local, est chargée de la mise en œuvre de ce programme. Les travaux comprennent le nettoyage des façades dégradées, la réparation des fissures et des parties détériorées, avant leur peinture conformément à un cahier des charges et à des normes techniques destinées à harmoniser le paysage architectural de la ville.

Ce chantier s’inscrit dans une série de projets de développement visant à moderniser les infrastructures urbaines et à améliorer les espaces publics ainsi que les équipements collectifs. L’objectif est de renforcer l’attractivité de Casablanca et de conforter son statut parmi les principales métropoles du Royaume.

H.M.