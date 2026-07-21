La Bourse de Casablanca finit en hausse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse mardi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,78% à 17.677,27 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,68% à 1.309,99 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 1,17% à 1.258,29 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a lâché 0,04% à 1.747,25 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé la séance sur des gains respectifs de 0,91% à 16.983,27 pts et 0,85% à 15.219,36 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Distributeurs » (+3,91%), « Sylviculture et papier » (+3,42%) et « Mines » (+2,7%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Loisirs et Hôtels » (-1,59%), « Assurances » (-1,15%) et « Société de financement et autres activités financières » (-0,34%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont porté sur plus de 63,1 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par Jet Contractors (6,88 MDH), Attijariwafa bank (5,98 MDH) et Itissalat Al‑Maghrib (5,04 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 1.012,21 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Auto Nejma (+5,88% à 5.400 DH), Label’Vie (+4,74% à 3.689 DH), Med Paper (+3,42% à 26 DH), Managem (+3,21% à 12.489 DH) et Ciments du Maroc (+2,55% à 1.649 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Balima (-4,95% à 190 DH), Sonasid (-3,85% à 1.922 DH), Involys (-2,34% à 125 DH), Salafin (-2,21% à 444,95 DH) et Wafa Assurance (-2,07% à 5.151 DH).

S.L