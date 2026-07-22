Le crédit bancaire augmente de 8% en 2025

Le crédit bancaire a progressé de 8% en 2025, portant son encours à 1.258,1 milliards de dirhams (MMDH), soit l’équivalent de 73,1% du produit intérieur brut (PIB), selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette augmentation reflète celles de 23,1%, après 13,8% des concours au secteur financier et de 4,8%, au lieu de 2,6%, de ceux destinés au secteur non financier, indique BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière.

L’évolution du crédit aux agents non financiers traduit une expansion des prêts aux administrations locales de 56,8%, contre un repli de 2,4% en 2024, en lien principalement avec les crédits alloués dans le cadre des projets de dessalement de l’eau de mer et d’extension de la ligne de train à grande vitesse.

Elle est le résultat également de l’accroissement de 2,7% des prêts aux entreprises privées. Celui-ci est lié essentiellement à l’augmentation de 13,1% du crédit à l’équipement, tandis que les prêts à la promotion immobilière ont progressé de 6,6% et les facilités de trésorerie ont accusé un repli de 4,4%.

Pour ce qui est des crédits accordés aux ménages, leur rythme s’est amélioré de 1,7% à 3,8%, tiré par des hausses de 3,4% des crédits à l’habitat et de 5% de ceux à la consommation.

Quant aux concours aux entreprises publiques, la production a atteint 103,6 MMDH. Tenant compte des remboursements, leur encours est ressorti en baisse de 2,5% avec un recul de 14,3% des facilités de trésorerie et une amélioration de 13% des prêts à l’équipement.

Concernant les créances en souffrance, elles ont progressé de 4,2% à 101,6 MMDH, soit 8,1% de l’encours du crédit, et ont été couvertes par des provisions à hauteur de 68,2%. Elles se sont accrues de 6,1% à 42,1 MMDH pour les ménages et de 2,6% à 58,7 MMDH pour les entreprises privées, soit des ratios au crédit bancaire de 10,6% et 12,6% respectivement.

Par branche d’activité économique, l’évolution de l’encours des crédits aux entreprises recouvre notamment des accroissements de 9% pour celles du « Bâtiment et travaux publics » et de 33,6% pour les « Industries chimiques et parachimiques », ainsi que des contractions de 23,6% pour les « Industries extractives », de 12,7% pour les « Transports et communications » et de 5,3% pour les « Industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques ».

Par ailleurs, l’encours des crédits octroyés par les sociétés financières autres que les banques au secteur non financier a connu une expansion de 18,9% à 214,7 MMDH.

En particulier, les prêts distribués par les sociétés de financement ont augmenté de 16% à 172,7 MMDH, dont 104 MMDH au profit des ménages.

Pour leur part, les crédits alloués par les banques offshore ont progressé à 16,4 MMDH et ceux consentis par les associations de microcrédit à 10,6 MMDH.