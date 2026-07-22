Marrakech : une collision entre cinq voitures fait deux blessés

Un accident de la circulation impliquant cinq véhicules s’est produit ce mercredi à la mi-journée dans le quartier touristique de l’Agdal, à Marrakech. Le choc a fait deux blessés et causé d’importants dégâts matériels.

Selon les informations obtenues par Le Site info, les deux victimes ont été blessées à des degrés divers. Elles ont été rapidement évacuées vers un hôpital afin de recevoir les premiers soins.

D’après les premiers éléments, l’excès de vitesse de l’un des conducteurs serait à l’origine de cet accident.

Aussitôt alertés, les services de sécurité se sont rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone et de procéder aux constatations d’usage.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer avec précision les circonstances et les responsabilités liées à cet accident.

D.Y